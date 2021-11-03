МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду слабо меняются после выхода данных о безработице, свидетельствуют данные торгов. Евростат сообщил о снижении безработицы в еврозоне в сентябре

По состоянию на 13.17 мск немецкий DAX снижается на 0,01%, до 15950,95 пункта, французский CAC 40 растёт на 0,03%, до 6929,21 пункта. Британский индекс FTSE 100 опускается на 0,25%, до 7256,1 пункта.

Европейские инвесторы оценивают данные о снижении уровня безработицы в еврозоне в сентябре до 7,4% с 7,5% в августе. Такое снижение было ожидаемым.

Кроме того, трейдеры оценивают финансовые результаты компаний. Так, акции BMW дорожают на 1,15% после сообщения о росте чистой прибыли компании в 4,7 раза с начала года, за первые три квартала. А акции Raiffeisen Bank взлетели в цене почти на 10%, также после публикации финотчета.

"Сезон финансовой отчетности был очень успешным, и показатели были чрезвычайно хорошими", — сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).