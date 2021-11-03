МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, — инвесторы ждут публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,34% — до 35930,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4624,96 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ символически рос на 0,01% — до 15651,2 пункта, при этом ранее индикатор обновил исторический максимум, достигнув 15665,9 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы решения ФРС по итогам ноябрьского заседания, а также состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. Трейдеры предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на прежнем уровне, но объявит о начале сокращения выкупа активов.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует газета Wall Street Journal, не ожидает особой нервозности на рынках после заявлений ФРС, поскольку предполагаемое ужесточение монетарной политики уже заложено в ожиданиях инвесторов.

Сдерживает снижение бирж сильная внутренняя статистика. Число рабочих мест в американских частных компаниях в октябре выросло на 571 тысячу вместо ожидавшихся 400 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре увеличился до 66,7% с 61,9% в сентябре, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 62%.