МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился перед объявлением итогов заседания ФРС США вслед за дешевеющими металлами и нефтью, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,54% — до 4184,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1826,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 66 копеек — до 72,16 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 83,59 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,01% — до 82,17 доллара за баррель. Большинство металлов также дешевеют. Так, золото опускается в цене примерно на 1,4%.

ФРС США позже в среду обнародует итоги своего ноябрьского заседания. Участники рынка предполагают, что регулятор сохранит ставку на уровне 0-0,25% годовых и объявит о начале сокращения выкупа активов.