МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в среду, а французский индикатор CAC 40 достиг нового рекорда впервые с сентября 2000 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов CAC 40 вырос на 0,34%, до 6950,65 пункта, а в ходе торгов обновил исторический максимум впервые с сентября 2000 года, достигнув 6955,1 пункта.

Немецкий DAX увеличился незначительно — на 0,03%, до 15959,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, до 7248,89 пункта на фоне дешевеющей на 3% нефти. Энергетический индекс в связи с этим упал на 3%, а акции таких компаний как BP и Shell подешевели на 2,9% и 1,5% соответственно.

Европейские инвесторы также находились в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Позднее в среду будут опубликованы итоги ноябрьского заседания регулятора, затем состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на прежнем уровне, но объявит о начале сокращения выкупа активов.