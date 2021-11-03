Фондовые индексы Европы в основном выросли, французский CAC 40 обновил рекорд
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись без единой динамики в среду, а французский индикатор CAC 40 достиг нового рекорда впервые с сентября 2000 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов CAC 40 вырос на 0,34%, до 6950,65 пункта, а в ходе торгов обновил исторический максимум впервые с сентября 2000 года, достигнув 6955,1 пункта.
Немецкий DAX увеличился незначительно — на 0,03%, до 15959,98 пункта.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, до 7248,89 пункта на фоне дешевеющей на 3% нефти. Энергетический индекс в связи с этим упал на 3%, а акции таких компаний как BP и Shell подешевели на 2,9% и 1,5% соответственно.
Европейские инвесторы также находились в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Позднее в среду будут опубликованы итоги ноябрьского заседания регулятора, затем состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры предполагают, что ФРС сохранит учетную ставку на прежнем уровне, но объявит о начале сокращения выкупа активов.
https://1prime.ru/Financial_market/20211103/835128878.html