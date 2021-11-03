МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном ускорили рост после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре, Dow Jones замедлил темпы снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,13% — до 36007,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,41%, до 15713,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,17%, до 4638,5 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones снижался на 0,4%, Nasdaq — рос на 0,1%, S&P 500 — уменьшался на 0,1%.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

Следующее заседание запланировано на 14-15 декабря.