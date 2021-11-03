МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ изучает целесообразность повышения норматива продаж топлива на бирже на 1%, пока продолжит мониторинг ситуации, сообщается в пресс-релизе кабмина.

"В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов", — говорится в сообщении.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба еще в августе рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объема их производства соответственно. Однако изменения об этом в совместный приказ так и не были внесены. Сейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива.

Новак провел совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.