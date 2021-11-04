МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США в четверг преимущественно растут, инвесторы продолжают позитивно оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Здание ФРС США в Вашингтоне

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на прежнем уровне

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на символические 0,04%, до 36022 пунктов; при этом фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,13%, до 4658,25 пункта, а на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 16202,25 пункта.

Накануне ФРС ожидаемо сохранила базовую учетную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов. Тем самым Федрезерв не стал ужесточать монетарную политику сверх ранее оговорённого, что он мог бы сделать в ответ на неснижающуюся высокую инфляцию в стране.

Кроме того, в рамках пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что начало сворачивания выкупа не означает, что в ближайшее время стоит ожидать повышение ставок.

Биржи Европы

Фондовые индексы Европы растут на решениях ФРС США

"Эта ликвидность, поступающая на рынок, — самая мощная сила. И да, вчера мы получили объявление о том, что она ослабнет, но даже в таком случае эта сила остается, чтобы поддерживать рынок", — прокомментировал газете Wall Street Journal портфельный управляющий Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Позднее в четверг трейдеры будут оценивать макростатистику Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю снизилось на 6 тысяч, до 275 тысяч. Также будут известны данные о дефиците торгового баланса США в сентябре, который, согласно ожиданиям, вырос на 7,2 миллиарда долларов, или на 9,8%, к августу — до 80,5 миллиарда долларов.