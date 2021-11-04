МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США в четверг преимущественно растут, инвесторы продолжают позитивно оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на прежнем уровне

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на символические 0,04%, до 36022 пунктов; при этом фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,13%, до 4658,25 пункта, а на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 16202,25 пункта.

Накануне ФРС ожидаемо сохранила базовую учетную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов. Тем самым Федрезерв не стал ужесточать монетарную политику сверх ранее оговорённого, что он мог бы сделать в ответ на неснижающуюся высокую инфляцию в стране.

Кроме того, в рамках пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что начало сворачивания выкупа не означает, что в ближайшее время стоит ожидать повышение ставок. Фондовые индексы Европы растут на решениях ФРС США

"Эта ликвидность, поступающая на рынок, — самая мощная сила. И да, вчера мы получили объявление о том, что она ослабнет, но даже в таком случае эта сила остается, чтобы поддерживать рынок", — прокомментировал газете Wall Street Journal портфельный управляющий Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Позднее в четверг трейдеры будут оценивать макростатистику Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю снизилось на 6 тысяч, до 275 тысяч. Также будут известны данные о дефиците торгового баланса США в сентябре, который, согласно ожиданиям, вырос на 7,2 миллиарда долларов, или на 9,8%, к августу — до 80,5 миллиарда долларов.