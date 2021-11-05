МОСКВА, 5 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на золото в четверг восстановились, закрывшись ростом впервые за три сессии, поскольку доходность гособлигаций США снизилась после того, как ФРС объявила о сокращении программы покупки активов. Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул в среду, что пока рано поднимать процентные ставки. В то же время он отметил, что регулятор будет при необходимости использовать свои инструменты, чтобы контролировать инфляционное давление.

"Инвесторы осознают, что денежно-кредитная политика не будет ужесточена так сильно, как многие боялись пару месяцев назад, когда наблюдался скачок инфляции, — говорит Фавар Разакзада из ThinkMarkets. — Центральные банки придерживаются прежних прогнозов, предполагающих прекращение инфляционного давления и ослабление риска принятия еще более жесткой денежно кредитной политики".

Банк Англии в четверг оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, тогда как на рынке ожидали ее повышения.

Неожиданное решение Банка Англии привело к падению доходности британских гособлигаций. Снижение доходности таких бумаг в Европе и США помогло ценам на золото стабилизироваться, отмечает Разакзада.

“Для более решительного укрепления ценам на драгоценный металл необходимо ослабление доллара", — поясняет он. Между тем доллар пока растет, а индекс доллара DXY прибавил 0,4%.

“На фоне наметившегося усиления аппетита к риску на фондовых рынках и менее агрессивной, чем многие опасались, политики ФРС, доллар может перейти к снижению от текущих уровней, что должно стать позитивной новостью для золота и серебра", — говорит Разакзада.

Декабрьские фьючерсы на золото в четверг закрылись ростом на 29,60 доллара, или 1,7%, до 1793,50 доллара за унцию. Декабрьские контракты на серебро выросли в цене на 68 центов, или 2,9%, до 23,911 доллара за унцию.

Цены на золото снизились по итогам сессии среды, однако совершили отскок в ходе электронных торгов, поскольку ФРС, как и ожидалось, заявила о начале сворачивания программы покупки активов позже в этом месяце.

Многие участники рынка скорректировали позиции, "ожидая заявлений, свидетельствующих о склонности ФРС США к ужесточению денежно-кредитной политики. Оказалось, что регулятор занял менее жесткую позицию, чем ожидалось ранее. Тем не менее котировки золота смогли вернуть часть утраченных ранее позиций", — отмечает Даниель Бриземан из Commerzbank.

Доходность казначейских облигаций в четверг в основном снизилась. Это позитивный фактор для цен на золото, поскольку уменьшаются альтернативные издержки владения драгоценным металлом.

Аналитики продолжают спорить о том, насколько верно ФРС оценивает текущий тренд.

"Решение о сворачивании было мягким. Получен ясный сигнал, что они (представители ФРС) не признают возможных ошибок в оценке инфляции раньше лета", — говорит Эдвард Мойя из Oanda. На Уолл-стрит ожидали более резких изменений в контексте процентных ставок, добавляет он. И хотя доходность гособлигаций все еще может вырасти, темпы роста могут быть более низкими, что благоприятно для цен на золото.

Декабрьские фьючерсы на медь завершили торги COMEX без значительных изменений, снизившись менее чем на цент до 4,3205 доллара за фунт.

Котировки январских фьючерсов на платину выросли на 0,7% до 1029,30 доллара за унцию. Декабрьские контракты на палладий закрылись ростом на 0,5% до 1996,40 доллара за унцию.

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