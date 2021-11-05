МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, при этом заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов. Фондовые индексы США бьют рекорды

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% — до 4174,76 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17%, до 1848,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск снижался на 53 копейки, до 71,2 рубля, курс евро – на 1,02 рубля, до 82,24 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,67%, до 8269 доллара за баррель.