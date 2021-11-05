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https://1prime.ru/Financial_market/20211105/835141437.html
Российский рынок акций немного снизился по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, при этом заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов. Рублевый... ПРАЙМ, 05.11.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, при этом заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% — до 4174,76 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17%, до 1848,1 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск снижался на 53 копейки, до 71,2 рубля, курс евро – на 1,02 рубля, до 82,24 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,67%, до 8269 доллара за баррель.