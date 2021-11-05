МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает пять первичных размещений акций на своей площадке в течение первого полугодия 2022 года, сообщил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков. "Циан" объявил параметры IPO

"Этот год — наиболее урожайный на IPO за последние долгие годы. Я полагаю, надеюсь и верю, что успешное размещение "Циана" — это не последнее размещение на Московской бирже в этом году", — сказал он на торжественной церемонии начала торгов ADS компании "Циан".

"Непосредственно в pipeline и в плотной проработке у нас порядка пяти компаний, которые вполне смогут выйти на IPO в следующем полугодии. И я полагаю, что не меньшее количество примет решение о выходе на публичный рынок на Московскую биржу в течение 2022 года", — добавил Гусаков.