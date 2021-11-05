ВАШИНГТОН, 5 ноя — ПРАЙМ. Биржевой индекс S&P 500 побил очередной рекорд на хороших новостях по рабочим местам и COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Рубль заметно растет, рынок акций снился по индексу Мосбиржи

S&P 500 поднялся на 0,37% до 4697,54 пункта, в то время как промышленный DJIA вырос на 0,57% до 36328,41 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,20% до 15971,59 пункта.

Оптимизму на рынке способствовала макростатистика. Безработица в США в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%. При этом аналитики ожидали менее сильного снижения — лишь до 4,7%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу — самыми быстрыми темпами с июля.

Тем временем акции фармацевтической компании Pfizer подскочили за день на 10,86% после сообщения о том, что по итогам промежуточного анализа ее новый препарат Paxlovid в форме таблеток, предназначенный для лечения ковида и проходящий сейчас исследования, снижает риск госпитализации или смерти от болезни на 89%. Акции конкурирующей Moderna при этом упали в цене на 16,56%.