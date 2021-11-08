МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал, есть ли риски нового мирового кризиса

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года будет находиться в интервале 7,4-7,9%, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4%.

"Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции", — сказал Греф.

Одним из таких инструментов являются облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен. "Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — пояснил глава Сбербанка.

Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.

"Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК. Их премия будет выше, чем у рублевых госбумаг", — добавил Греф.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.