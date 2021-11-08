МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не запланировал ни одной торговой сессии на своей электронной торговой платформе на этой неделе, свидетельствуют календарь ЭТП. "Газпром" завершает закачку газа в ПХГ России и переходит к европейским

Так, в расписании с 8 по 12 ноября указано, что "запланированных сессий нет".

При этом на прошлой неделе торговых сессий также не было, что могло быть связано с праздничными днями в России, так как в календаре их отсутствие никак не значится. Последние же торговые сессии были объявлены на период с 25 по 29 октября, на них предлагались поставки газа только на третий квартал 2023 года и весь 2023 год. Данные о фактических продажах в этот период на сайте "Газпром экспорта" отсутствуют, а последние сделки на нем указаны 13 октября.

"Газпром" в понедельник, 8 ноября, планировал завершить закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой и должен был приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы. "Газпром" не считает газ "уцененным активом" и не спешит распродать его

Кроме того, в начале октября президент России Владимир Путин заявлял, что на фоне сложной ситуации на рынке газа в Европе можно было бы увеличить объемы предложения на ЭТП "Газпрома".

ЭТП для "Газпрома" — это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 15,1 миллиарда кубометров газа, в 2020 году — около 27,1 миллиарда.