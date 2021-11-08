МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний ПИК планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, рассказал источник в финансовых кругах.

По его словам, девелопер с 9 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступят J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.