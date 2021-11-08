2021-11-08T15:23:28+03:00

2021-11-08T15:23:28+03:00

2021-11-08T15:23:28+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20211108/835151064.html

Источник: ПИК планирует разместить пятилетние евробонды в долларах

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https://россиясегодня.рф

Группа компаний ПИК планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, рассказал источник в финансовых кругах. По его словам, девелопер с 9 ноября проведет... ПРАЙМ, 08.11.2021

рынки, новости, пик

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60