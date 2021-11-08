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2021-11-08T15:23:28+03:00
2021-11-08T15:23:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211108/835151064.html
Источник: ПИК планирует разместить пятилетние евробонды в долларах
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Группа компаний ПИК планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, рассказал источник в финансовых кругах. По его словам, девелопер с 9 ноября проведет... ПРАЙМ, 08.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний ПИК планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, рассказал источник в финансовых кругах.
По его словам, девелопер с 9 ноября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Организаторами выступят J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.