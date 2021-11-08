МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) начала первый этап программы buy back, в рамках которого выкупит акции на сумму до 8 миллиардов крон (около 1,2 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе компании. РЖД нарастили перевозки экспортных грузов в январе-октябре

"Как было объявлено 2 ноября 2021 года, в рамках первого этапа программы (buy back – ред.), который начался 3 ноября 2021 года и закончится 3 мая 2022 года, компания выкупит акции класса А и В на сумму до 8 миллиардов датских крон", — говорится в сообщении компании.

Ранее, в мае, Maersk объявляла о том, что намерена в течение двух лет выкупить акции общей суммой до 32 миллиардов крон (5 миллиардов долларов).

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек.