МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. После заявлений фармгиганта Pfizer о создании таблетки от коронавируса акции азиатских казино и авиакомпаний резко выросли, пишет Bloomberg.

Напомним, что Pfizer заявил о создании таблетки от коронавируса. Она, по словам производителя, может снизить количество госпитализаций и смертей среди пациентов на 89%.

В частности, бумаги казино в Макао выросли на торгах на 5,9%, это наибольший рост за два месяца.

Бумаги производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подскочили на 14%, акции американских авиакомпаний Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines подорожали на 8,05%, 7,26% и 6,44% соответственно.

Не смотря на то, что таблетки Pfizer пока не прошил процесс сертификации и не получили разрешения от регуляторов США, по мнению инвесторов, препарат поможет в борьбе с пандемией и ускорит возвращение к путешествиям.

Как прокомментировал рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, новое лекарство "вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы".