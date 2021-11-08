МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру понедельника перешел к снижению к иене, также несколько увеличивается его ослабление к евро в преддверии публикации динамики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс доллара к иене снижается до 113,14 иены за доллар со 113,40 иены, ранее днем доллар дорожал к иене. Кроме того, курс евро к доллару увеличивается до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1566 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 94,16 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании выхода данных о потребительских ценах в США в среду. При этом они прогнозируют резкий взлёт годовой инфляции, до 5,8% по итогам октября после 5,4% месяцем ранее.

По словам валютного аналитика Commerzbank Ульриха Лёйхтманна (Ulrich Leuchtmann), которого цитирует газета Wall Street Journal, доллар "нормально" отреагирует на данные об инфляции даже при отсутствии ясности относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США по этому поводу.

Аналитик при этом отмечает, что в зависимости от того, будет ли ФРС вводить меры для сдерживания инфляции, будет зависеть и среднесрочный прогноз курса доллара.