МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно вырос в понедельник по основным индексам за счёт ценового позитива на рынках нефти и металлов и умеренного роста западных фондовых индексов, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 4218,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1865,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 мск снижается на 3 копейки, до 71,23 рубля, курс евро — растёт на 7 копеек, до 82,57 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,05%, до 83,6 доллара за баррель. Стоимость драгоценных и цветных металлов повышается на 2,46% по соответствующему индексу.

Ведущие американские биржевые индексы сейчас также растут.

"Поддержку российским площадкам оказывает аппетит к активам развивающихся стран. Кроме того, нефтяные котировки также торгуются в плюсе в начале недели и оказывают поддержку российскому рынку", — отмечает Александра Овчинникова из компании "Сбер Управление активами".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок – бумаги "Квадры" (префы подскочили в цене на 6,18%, обыкновенные акции – на 7,45%), обыкновенные акции "Мечела" (плюс 4,58%), акции "Алросы" (плюс 3,39%), "Полюса" (плюс 2,95%), обыкновенные акции ТГК-2 (плюс 2,89%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (плюс 2,89%), компании "Эн+ Групп" (плюс 2,44%) и обыкновенные акции "Татнефти" (плюс 2,34%).

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" также заметно подорожали, на 4,18%. А в ходе торгов бумаги обновили уровень исторического максимума, поднявшись в цене до 8518,4 рубля. Это произошло, в частности, после сообщения содиректоров Оливера Хьюза и Павла Федорова о том, что TCS рассматривает три страны в Юго-Восточной Азии для расширения бизнеса и допускает выход на неазиатские рынки.

В лидерах снижения капитализации – в основном банкиры: префы Сбербанка (минус 0,81%), акции ВТБ (минус 0,49%), банка "Санкт-Петербург" (минус 3,58%), а также акции ПИКа (минус 0,68%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но отступили от районов сопротивлений 4230 и 1875 пунктов, указывает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"На данный момент говорить о восстановлении полноценного краткосрочного восходящего тренда еще рано, а покупатели пока в целом скорее показывают свою нерешительность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4270 пунктов", — добавляет она.

Во вторник ожидаются выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и главы ФРС Джерома Пауэлла, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи 9 ноября может формироваться в пределах 4160-4260 пунктов.