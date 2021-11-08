МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль к вечеру компенсировал снижение курса против основных резервных валют, опираясь на внешний позитив в виде роста нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

Впрочем, сохраняющиеся высокие инфляционные риски и завтрашнее резкое увеличение покупок валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила сдерживают дальнейшее укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.41 мск снижается на 1 копейку до 71,25 рубля, курс евро — повышается на 8 копеек, до 82,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник курсы доллара и евро максимально поднимались до 71,51 и 82,73 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в понедельник большую часть торгов преобладало снижение курса рубля из-за внутреннего негатива. Так, со вторника Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 миллиарда рублей в день по сравнению с 15,1 миллиарда ежедневных закупок в предыдущий период. Это, вместе с сохраняющимися инфляционными рисками, было главным фактором давления на рубль.

При этом внешний фон преимущественно оставался позитивным, и к вечеру он помог рублю компенсировать потери. Так, цена на нефть марки Brent растет на 1%, до 83,5 доллара за баррель. Участники нефтяных торгов отыгрывают недавнее решение ОПЕК+ придерживаться текущих параметров соглашения об ограничении добычи нефти и не наращивать этот показатель более чем на 400 тысяч в сутки.

Кроме того, они обращают внимание на решение Saudi Aramco, резко повысившей отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

При этом курс доллара теряет в весе и против евро с иеной, и против большинства "развивающихся" валют.

В итоге курсы доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,05% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В последние два месяца года российская валюта обычно испытывает сезонную слабость, что пока пугает рублевых "быков", отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Однако такие опасения в этом году не имеют под собой достаточно убедительных оснований. По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет двигаться в пределах 70,7-72 рубля", — добавляет он.

Поддержку российской валюте оказывает восстановление нефтяных котировок, а также усилившийся аппетит к риску после публикации в пятницу соответствующей статистики рынка труда США, считает Александра Овчинникова из компании "Сбер управление активами". Краткосрочный ориентир курса доллара составляет 70,5-72 рубля, оценивает она.

Впрочем, по итогам недели доллар может еще немного окрепнуть — прогноз его курса на конец недели 71,25-71,75 рубля, оценивает Игорь Евсин из УК "Альфа-капитал".