МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись без четкой динамики в ожидании данных об инфляции в США, а также в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02%, до 7302,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,1%, до 7047,48 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,05%, до 16046,52 пункта.

"Трейдеры готовятся к загруженной неделе, которая принесет важные макроэкономические данные из двух крупнейших экономик, что будет поддерживать волатильность на рынке", — отметил газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).

Участники торгов, в том числе и в Европе, находятся в ожидании данных о потребительских ценах в США, которые, как ожидается, выросли на 5,8% по итогам октября после 5,4% месяцем ранее.

Станет известна та же информация и из Китая, где инфляция, по прогнозам экспертов, также ускорилась, но лишь до 1,4%.