МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торговой сессии вторника по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,42% — до 4200,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1855,45 пункта.

Стоимость нефти марки Brent символически теряет 0,05% — до 83,39 доллара за баррель.