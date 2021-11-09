2021-11-09T10:12:00+03:00
2021-11-09T10:14:25+03:00
2021-11-09T10:12:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835158882.html
Российский рынок акций умеренно снижается на старте торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торговой сессии вторника по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 09.11.2021
рынки, новости, биржи, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торговой сессии вторника по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,42% — до 4200,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1855,45 пункта.
Стоимость нефти марки Brent символически теряет 0,05% — до 83,39 доллара за баррель.