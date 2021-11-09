МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", принял решение перенести проведение первичного публичного размещения (IPO) своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже из-за текущей ситуации на рынке, сообщила компания. "СПБ Биржа" определила парамерты IPO

"В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC … объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями", — говорится в сообщении.