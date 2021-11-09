Бумаги российских компаний в основном дешевеют в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,42% — до 8,81 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 250,4 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 100,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,63%, до 9,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,35%, до 35,08 доллара.
Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,04% — до 31,01 доллара, "Северстали" — на 0,47%, до 23,63 доллара, НЛМК — на 0,13%, до 31,54 доллара.
Бумаги ВТБ дешевеют на 0,56% — до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,35%, до 20,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,77%, до 115,8 доллара.
GDR АФК "Система" дешевеют на 0,88%, до 7,87 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,44% — до 19,34 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,11 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835160047.html