МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Mercury Retail переносит IPO на Московской бирже

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,42% — до 8,81 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 250,4 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 100,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,63%, до 9,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,35%, до 35,08 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,04% — до 31,01 доллара, "Северстали" — на 0,47%, до 23,63 доллара, НЛМК — на 0,13%, до 31,54 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,56% — до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,35%, до 20,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,77%, до 115,8 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,88%, до 7,87 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,44% — до 19,34 доллара, "Ленты" — на 0,24%, до 3,11 доллара.