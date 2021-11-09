МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном слабо растут во вторник, в то время как инвесторы ожидают стаданных по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на Лондонской бирже

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,03% — до 7302,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,04% — до 7050,43 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 16066,05 пункта.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что данные по инфляции в США в октябре, которые опубликуют в среду, станут главным фактором для рынка. Аналитики прогнозируют годовой показатель на уровне в 5,8%, что является рекордом с декабря 1990 года.

В еврозоне инфляция за октябрь, по предварительной оценке, находится на рекордном за 13 лет уровне в 4,1%. На будущей неделе Евростат опубликует окончательную оценку по инфляции в октябре. Эксперты прогнозируют, что она совпадет в предварительной. Рубль символически дешевеет к доллару и немного теряет к евро

Инвесторы предпочитают воздерживаться от активной торговли рисковыми активами до публикации статданных по инфляции. Вместе с тем участники торгов продолжают оценивать направление монетарной политики центробанков в условиях повышенной инфляции.

В ноябре прошли заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. ЕЦБ остался привержен мягкой монетарной политике, в то время как ФРС объявил о сокращении программы выкупа активов. В целом рынки уже были готовы к ужесточению политики центробанков, однако регуляторы все же придерживаются "голубиной" политики, хотя показатели инфляции и в США, и в еврозоне бьют рекорды.