МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Авиакеросин и все сорта дизельного топлива — летнее, зимнее и межсезонное — во вторник обновили ценовые максимумы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов. Цены на газ в Европе падают на фоне роста поставок из России

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 1,04% — до 60 458 рублей за тонну, обновив достигнутый в понедельник рекорд. Межсезонный дизель подорожал совсем немного, на 0,04%, но тем не менее тоже достиг максимального значения — 54 031 рубль за тонну. Стоимость летнего дизеля достигла рекордных 52 708 рублей (+0,57%).

Также побил рекорд и авиакеросин: за сутки он подорожал на 0,55% — до 58 513 рублей за тонну. Стоимость мазута выросла на 0,53%, составив 26 103 рубля за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 1,12%, до 37 586 рублей.

Бензин продолжает дешеветь на бирже. Цена Аи-92 опустилась на 0,46% — до 53 281 рубля за тонну, Аи-95 — на 0,62%, до 54 587 рублей.

Минэнерго России в октябре объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.