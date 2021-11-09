МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото умеренно опускаться во вторник вечером, в то время как рынки ожидают подтверждения прогнозов о продолжении всплеска инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы в США снижаются в ожидании данных инфляции

По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,13%, или на 2,4 доллара, до 1825,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,43%, до 24,192 долларов за унцию.

Трейдеры продолжают ожидать публикацию макростатистики, в том числе — о динамике потребительских цен в США. Эксперты ожидают ускорения годовой инфляции по итогам октября до 5,8%, что может стать рекордом с 1990 года. Месяцем ранее инфляция составляла 5,4%.

При этом за предыдущие три торговые сессии золото подорожало суммарно на 3,6%. Традиционно золото используется как инфляционный хедж, в то же время подобная статистика может побудить американского регулятора к ужесточению монетарной политики, что негативно для стоимости драгметалла.