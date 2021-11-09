МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Причиной обоих переносов IPO российских компаний в ноябре стал слабый спрос, однако причины последнего весьма разные — Mercury Retail столкнулся с отсутствием интереса инвесторов к сектору ритейла в целом, тогда как "Делимобиль" подвели высокие риски каршеринга и планы привлеченные деньги направить на некую новую бизнес-модель, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Русала"

"Делимобиль" в октябре объявил о намерении разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже. Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", также в октябре сообщил о намерении разместить свои акции на Московской бирже. Однако в последний момент обе компании перенесли сроки IPO, ссылаясь на "рыночные условия". Mercury Retail сделала это во вторник.

"Делимобиль" отменил размещение из-за плохого спроса, и не в последнюю очередь инвесторов насторожило то, что доходы компании снизятся из-за последней волны подорожания автомобилей. Это придется заложить в тарифы. Ну а главное, что испугало инвесторов, — это слова руководства о том, что после размещения компания разработает новую бизнес-модель и на ее реализацию пойдут деньги от размещения. Что это за новая модель, никто не знает, но это риск", — объясняет Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Явное отсутствие у инвесторов интереса конкретно к сектору ритейла, вероятно, и является "рыночными условиями", о которых говорит Mercury Retail. Кроме того, неизбежно повлияли достаточно высокая оценка компании и тот факт, что акции продают текущие акционеры. Мы оценили глобальные депозитарные расписки Mercury Retail в 6,09 доллара, что входит в диапазон размещения, однако не оставляет апсайда", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

Он добавляет, что в то же время акции практически всех ритейлеров (исключением стал разве что "Магнит") в последний год демонстрируют слабую динамику из-за отсутствия значимых драйверов роста у сектора в целом и достаточно высокой базы 2020 года. Кауфман напоминает, что расписки того же Fix Price с момента своего мартовского IPO упали на 17%, что неизбежно настораживает потенциальных участников размещения Mercury Retail.

"Что касается "Делимобиля", то на фондовом рынке вообще нет акций каршеринговых компаний. Глобальные аналоги компании выходят на биржу через слияния с бланковыми компаниями (SPAC). Это дает инвесторам сигнал, что вложения в них сопряжены с более высокими рисками, чем в традиционные IPO", подчеркивает Леонид Делицын из "Финама".

Он говорит, что незначительное число андеррайтеров (при этом американские —лишь BofA и Citi) испугало инвесторов, которые посчитали, что их направляют развивать новую модель транспорта в одиночку. Фондовые индексы в США снижаются в ожидании данных инфляции

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА ОСТАЕТСЯ ПОЗИТИВНОЙ ДЛЯ IPO

Однако отдельные неудачи не перечеркивают общей позитивности конъюнктуры на российском фондовом рынке, отмечают эксперты.

"Несмотря на то, что ряд российских компаний перенесли или отменили планы по размещению акций, в целом рыночная конъюнктура пока остается позитивной. Индекс РТС хоть и скорректировался на 5% от своих многолетних максимумов, по-прежнему существенно выше своих доковидных значений", — говорит Кирилл Таченников из инвестиционного банка "Синара".

Он добавляет, что на фоне роста инфляционных рисков инвесторы предпочитают осторожный подход к участию в капитале новых публичных эмитентов, отдавая предпочтения компаниям с низкой долговой нагрузкой, понятными перспективами роста и защищенным от инфляционных рисков.

Российский фондовой рынок в 2022 году продолжит показывать высокую активность, если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и не появится каких-то новых "черных лебедей", сказал недавно в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что многие компании хотят воспользоваться окном возможностей и уже начали подготовку к IPO в следующем году.