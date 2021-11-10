МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" в ближайшее время не собирается выплачивать дивиденды, следует из ее информационного меморандума в преддверии IPO. "СПБ Биржа" определила парамерты IPO

"Мы никогда не объявляли и не выплачивали дивиденды по нашим акциям. Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы для финансирования развития и расширения нашего бизнеса, и мы не планируем объявлять или выплачивать какие-либо дивиденды в обозримом будущем", — говорится в меморандуме. Кроме того, биржа отмечает, что в будущем может заключить кредитные соглашения или другие соглашения о займах, которые ограничат ее способность выплачивать дивиденды.

Тем временем биржа в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) намерена разместить до 14,3 миллиона акций. Исходя из ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на основе прединвестиционной оценки.

Окончательная цена размещения будет установлена после завершения формирования книги заявок и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября или около этой даты, когда начнутся и торги акциями с тикером SPBE на самой же "СПБ Бирже". А в будущем году биржа планирует подать заявление на получение листинга депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market в США.

Состав основных акционеров "СПБ Биржи" следующий: УК "Восток-Запад" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов" (8,59%), гендиректор "СПБ Биржи" Роман Горюнов (8,01%), НП РТС (5,65%), Amereus Group (5,12%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (5%), "Атон" (4,32%), БКС (3,61%). Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Русала"

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Кроме того, "СПБ Биржа" планирует в течение 3-5 лет расширить число торгуемых акций с 1,7 тысячи до 2,5 тысячи, следует из ее информационного меморандума в преддверии IPO.

"Мы планируем расширить наш текущий список из 1 667 международных ценных бумаг, торгуемых на нашей площадке, до более чем 2 500 в течение трех-пяти лет", — говорится в сообщении площадки.

"СПБ Биржа" рассчитывает, что интерес инвесторов к рынку акций продолжит расти. "В ожидании этого роста мы продолжим увеличивать наш обширный список ценных бумаг, торгуемых на нашей площадке, включая как иностранные, так и российские ценные бумаги", — поясняет торговая площадка.

Биржа продолжит добавлять ценные бумаги, которые торгуются на биржах США, таких как NYSE или NASDAQ, включая новые компании, которые выходят на рынок. Также торговая площадка планирует расширить предложение иностранных акций с других международных бирж, таких как Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, азиатские и другие европейские биржи.

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.