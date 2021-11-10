МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды снижением котировок на данных по инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Китае превысила прогнозные значения

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,41% — до 3492,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 2430,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,74% — до 24996,14 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,09% — до 2930,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,14%, до 7423,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 29106,78 пункта.

Инвесторы на текущей неделе следят за данными по инфляции, которая во многих странах по всему миру находится на высоком уровне. На этом фоне участники торгов хотят понять, какой будет дальнейшая монетарная политика центробанков.

В КНР годовая инфляция в октябре разогналась до 1,5% с 0,7% в сентябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,4%. При этом цены производителей (PPI) в октябре в годовом выражении подскочили на 13,5% против 10,7% месяцем ранее. Ожидался рост на 12,4%. Цены производителей Китая показали рекордный рост

Позднее будут опубликованы аналогичные данные по США. Аналитики прогнозируют, что в США в октябре инфляция ускорилась до рекордных с 1990 года 5,8% против уровня сентября в 5,4%.

"Инвесторы будут искать любые подсказки, которые сигнализируют о корректировке процесса сворачивания мер поддержки центральных банков и повышения процентных ставок", — отметил аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.