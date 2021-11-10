МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость всех видов дизельного топлива — летнего, зимнего и межсезонного — в среду обновила ценовые максимумы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов. Минэнерго объяснило рост биржевой стоимости дизельного топлива

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,54% — до 60 784 рублей за тонну, обновив достигнутый накануне рекорд. Межсезонный дизель подорожал на 1,09% и тоже достиг максимального значения — 54 618 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля достигла рекордных 53 576 рублей (+1,65%).

Стоимость авиакеросина отступила от рекорда, побитого накануне, снизившись в среду на 1,63% — до 57 560 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 1,16%, составив 25 801 рубль за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — наоборот выросла на 0,8%, до 37 886 рублей.

Бензин продолжает дешеветь на бирже уже несколько дней. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в среду на 0,25% — до 53 149 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,95%, до 54 071 рубля.

Минэнерго России в октябре объясняло текущий рост биржевых цен на дизтопливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.