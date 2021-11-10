МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению на внешнем негативе и в отсутствии новых драйверов роста, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.19 мск снижается на 0,53%, до 4164,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64% до 1852,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 6 копеек, до 70,82 рубля, курс евро снижается на 8 копеек, до 81,82 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent, ранее в ходе торгов показывавший умеренный рост и пытавшийся закрепиться выше психологической отметки в 85 долларов, к этому времени дешевеет на 0,53%, до 84,33 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ Рубль слабеет к доллару вслед за дешевеющей нефтью

Акции "Алросы" позитивно реагируют на увеличение объема продаж в октябре, который составил в денежном выражении 308 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%. На этом фоне бумаги прибавляют 0,75%.

Также динамику лучше рынка показывают акции "Камаза"(+4,15%), "Газпром нефти"(+1,64%) и обыкновенные акции "Татнефти"(+1,19%).

Заметно хуже рынка торгуются акции ПИКа(-1,57%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,05%), "Фосагро"(-1,97%) и "Норникеля"(-1,76%).

ПРОГНОЗЫ

"Не только рынок акций РФ, но и мировые рынки устали от роста и в отсутствии сильных бычьих сигналов происходит откат и фиксация прибыли", — комментирует ситуацию Дмитрий Александров из "Универ Капитала".

Эксперт считает, что индекс Мосбиржи не уйдет сильно ниже отметки 4145-4149 пунктов на фоне отсутствия сильного негатива на рынках. При этом он добавляет, что основная поддержка располагается на уровне 4115-4120 пунктов.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка считает, что ход торгов второй половины дня определит статистика по потребительской инфляции в США.

Эксперт прогнозирует в случае выходы слабых данных снижение индекса Мосбиржи ниже отметки 4150 пунктов.