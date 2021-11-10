МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота резко прибавила, преодолев отметку в 1850 долларов за унцию, после публикации данных о рекордной за 30 лет инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США ускорилась до максимума за 31 год

По состоянию на 17.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,5%, или на 27,5 доллара, до 1858,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,89%, до 25,032 доллара за унцию.

Ранее в среду минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране ускорилась до 6,2% (ожидались 5,8%). Это самый высокий показатель с ноября 1990 года.

Золото традиционно выступает как средство защиты от высокой инфляции.

При этом укрепляется и доллар. Инвесторы полагают, что Федрезерв США уже не сможет утверждать, что аномальный рост потребительских цен в стране — временное явление, и все же примет дополнительные антиинфляционные меры. А ужесточение монетарной политики позитивно для соответствующей валюты, что в то же время может препятствовать дальнейшему удорожанию драгметалла.