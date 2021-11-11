МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа на первом этапе запуска утренней торговой сессии на рынке акций с 6 декабря допустит к ранним торгам с 7.00 мск ценные бумаги из индекса Мосбиржи, а также наиболее ликвидные иностранные акции и депозитарные расписки, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Русала"

Полный перечень бумаг будет опубликован позднее. На втором этапе планируется добавить биржевые фонды.

"С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи будет увеличена на дополнительные три часа за счет введения утренней торговой сессии. Это позволит клиентам Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона совершать операции на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы", — говорится в сообщении.

В утренние часы торгов будет применяться механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, который сейчас используется в основной торговой сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.

Вечернюю сессию на рынке акций (до 23.50 мск) Московская биржа запустила дополнительно к основной (с 10.00 мск до 18.50 мск) с 22 июня 2020 года. На ней доступны бумаги из индекса Мосбиржи, иностранные акции, а также БПИФы и ETF.

А с семи утра на Московской бирже с 1 марта 2021 года стали начинаться торги на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов.