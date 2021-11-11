МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг преимущественно растут, восстанавливаясь после снижения днем ранее, произошедшего после новостей о всплеске инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,12%, до 36036,01 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 0,91%, до 15764,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4660,84 пункта.

На американских рынках наблюдается коррекционный рост. В среду основные индексы снизились после того, как минтруд США сообщил о рекордной с 1990 года годовой инфляции в стране по итогам октября.

Главный инвестиционный директор Indosuez Венсан Манюэль (Vincent Manuel) считает, что октябрьский показатель инфляции "точно оживит дискуссию" относительно времени повышения процентных ставок в банковской системе США.

"В целом эти данные поддерживают тезис, который мы отстаивали несколько месяцев, заключающийся в достижении пика инфляции в конце этого года и начале 2022 года перед ожидаемым снижением начиная с весны", — также приводит газета Wall Stret Journal слова аналитика.

Определенное внимание трейдеры обратили и на корпоративные новости. Компания Disney сообщила о росте выручки по итогам финансового года и получении прибыли после убытка годом ранее. При этом инвесторы отметили замедление роста числа подписчиков стримингового сервиса Disney+. Акции Disney падают в цене на 8%.