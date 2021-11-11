МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают более чем на 20% в отсутствие новостей, привилегированные акции также поднимаются в цене, следует из биржевых котировок.

К 18.37 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 20,25%, до 40,62 рубля, а минутами ранее их цены достигали 40,85 рубля – максимума с июня 2020 года,

Цена привилегированных акций компании в то же время увеличивается на 3,58%, до 39,52 рубля.

При этом индекс Мосбиржи растёт на 0,38%.

Объем торгов обыкновенными акциями "Сургутнефтегаза" также заметно взлетел — выше 8,88 миллиарда рублей; этот же показатель днем ранее лишь немного превышал 1 миллиард.