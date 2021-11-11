МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга умеренно вырос за счёт рынка нефти, следует из динамики на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,4%, до 4189,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1854,48 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет сейчас на 0,5%, до 83 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижается на 19 копеек, до 71,11 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 81,57 рубля.