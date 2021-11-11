МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом за счёт корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62%, до 7385,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 7059,55 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 16083,11 пункта.

Так, бумаги немецкого промышленного концерна Siemens выросли в цене на 2,8%. Чистая прибыль компании в прошлом квартале сократилась почти на треть, однако выручка показала рост на 18%. Оба показателя при этом оказались лучше ожиданий.

Металлургическая ArcelorMittal получила квартальную прибыль в 4,6 миллиарда долларов после убытка годом ранее, а ее выручка поднялась за эти три месяца в 1,5 раза в годовом выражении. Акции компании подорожали на 3,7%.

Инвесторы также оценивали статистику ВВП Великобритании, который в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 6,6%, что оказалось ниже прогнозов. А промышленное производство в Британии в сентябре неожиданно снизилось на 0,4% в месячном выражении.

По словам аналитика Validus Шейна О'Нила, которого цитирует газета Wall Street Journal, эти данные "заставляют сомневаться" в скором повышении учётной ставки в стране, что положительно отражается на британском фондовом рынке.