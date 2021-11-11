МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно подорожали на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,83%, до 8,88 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,68%, до 252,5 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 2,06%, до 99,6 доллара.

Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,12%, до 9,69 доллара, "Газпром нефти" — на 0,85%, до 35,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,72%, до 30,9 доллара, НЛМК — на 0,7%, до 31,64 доллара, "Северстали" — на 1,9%, до 23,62 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,16%, до 1,42 доллара, Сбербанка — на 0,95%, до 20,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,12%, до 104 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,03%, до 7,85 доллара. Бумаги "Ленты" остались на уровне прошлого закрытия в 3,02 доллара, расписки "Магнита" подорожали на 1,5%, до 19 долларов.