МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2%, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов почти достигла 860 долларов за тысячу кубометров, а затем — на информации о снижения поставок по газопроводу "Ямал — Европа" — выросла до 885 долларов, после чего цены пошли на спад. На прокачку. Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии

В течение дня фьючерсы торговались в среднем в районе 830-860 долларов, а к концу торгов — после того, как "Газпром" на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину (кроме мощности в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией), выросла — до максимальных 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

При этом в предыдущие дни газовые цены снижались. Расчетная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% — вторника.

Снижением цен рынок реагировал на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.