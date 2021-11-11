МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в четверг снижается и к доллару, и к евро на ослаблении аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Невнятная динамика на рынке нефти и снижение курсов большинства мировых валют к доллару поддерживают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.53 мск растёт на 39 копеек, до 71,69 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 82,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг эти курсы максимально снижались до 70,97 рубля и 81,33 рубля соответственно.

РУБЛЬ В МИНУСЕ

На российском валютном рынке в четверг вечером преобладало снижение курса рубля к основным резервным валютам. Причиной этого стало ослабление аппетита к риску на глобальных торговых площадках.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) обновил максимум с июля 2020 года. Вечером он растет на 0,3%, до 95,1 пункта, продолжая отыгрывать риски скорого ужесточения американским Федрезервом денежно-кредитной политики. Это вызвано публикацией в среду рекордных за 30 лет данных годовой инфляции в Америке.

Нефть марки Brent теряет в цене 0,2%, достигая 82,5 доллара за баррель, и именно из-за укрепления доллара, которое традиционно ведет к снижению стоимости сырья.

При этом рынок рублевого долга продолжил в четверг восстановление – четвертый день подряд – после обновления на прошлой неделе минимума с февраля 2019 года. Впрочем, к вечеру восстановление замедлилось.

Сигналы от ЦБ РФ носили противоречивый характер. Так, регулятор зафиксировал рост 1,5 раза в годовом исчислении чистого оттока капитала из России в январе-октябре, до 65,7 миллиарда долларов. Однако профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составил 94,4 миллиарда долларов после 30 миллиардов годом ранее.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В предстоящие дни можно ожидать новых попыток опустить курс доллара ниже 71 рубля, в то же время уровень в 72 рубля пока выглядит ближайшим сопротивлением — в случае резкого ухудшения аппетита к риску на локальном рынке, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Не исключено, что завтра борьба за отметку 71 рубля за доллар продолжится, полагает м Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Препятствовать этому может приближение выходных, перед которым спрос на валюту обычно повышается из-за опасений какого-либо негатива в субботу и воскресенье. Прогноз курса доллара на завтра – 70,5-71,5 рубля", — заключает он.