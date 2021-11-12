МОСКВА, 12 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в четверг выросли шестую сессию подряд, закрывшись на самом высоком уровне с июня. Золото может протестировать 1900 долларов за унцию. Что дальше?

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 15,60 доллара, или 0,8%, до 1863,90 доллара за унцию. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото могут достичь максимума закрытия торгов с середины июня.

В среду цены на золото подскочили на 1% на фоне повышения индекса потребительских цен (CPI) на 0,9% в октябре, тогда как экономисты ожидали роста на 0,6%. За последние 12 месяцев индекс вырос на 6,2%, это более чем 31-летний максимум. В четверг выхода данных не было запланировано в связи с празднованием Дня ветеранов.

Между тем, по словам аналитиков Citibank, повышательный момент на рынке золота может сойти на нет после зимы.

"Если на текущей неделе цены на золото будут держаться вблизи 1850 долларов, на рынок могут поступить новые инвестиции, а 1900 долларов станут новым целевым уровнем роста", — предполагает Аакаш Доши, стратег-аналитик Citi.

"Тем не менее, укрепление доллара США и более активный учет в ценах потенциального краткосрочного повышения процентных ставок ФРС являются негативным фактором для растущих цен на золото. Даже при условии кажущейся устойчивости роста инфляции", — добавил Доши.

"Беспокойство относительно ускорения инфляции или даже возможной стагфляции способствует росту интереса к защищенным от инфляции казначейским облигациям, золоту и криптовалютам в качестве защитных активов. Этот интерес может сохраниться в краткосрочной перспективе, поскольку индекс CPI за ноябрь может указать на продолжение роста инфляции", — отметил Доши и его коллеги.

Между тем доллар также растет: индекс доллара ICE недавно поднялся на 0,3% до 95,142. Укрепление доллара часто оказывает давление на котировки золота, номинированного в американской валюте.

Дэвид Рассел, директор по маркетингу в GoldCore, в разговоре с MarketWatch сказал, что ралли цен на золото "находится на самых ранних этапах". По его мнению, динамика котировок может "замедлиться перед очередным значительным ростом".

Если скользящая средняя за 50 дней пересечет вверх скользящую среднюю за 200 дней, то это станет одним из признаков, подтверждающих ралли, отмечает Рассел. В четверг скользящая средняя за 200 дней расположена на 1795,75 доллара, а скользящая средняя за 50 дней – на 1783,32 доллара, согласно данным FactSet.

В Citi повысили прогноз по ценам на золото на ближайшие три месяца на 11% до 1900 долларов за унцию и прогноз по ценам в 4-м квартале с 1700 до 1800 долларов. По словам Доши, в банке заложили в прогноз "хвостовой риск" роста цен выше 2100 долларов за унцию, однако базовый сценарий на 2-ую половину 2022-2023 год медвежий. В Citi ожидают, что ФРС на декабрьском заседании просигнализирует об ускорении темпов сворачивания программы покупки активов.

Декабрьские фьючерсы на серебро выросли на 53 цента, или 2,1%. До 25,301 доллара за унцию. В среду наиболее активно торгующиеся фьючерсы на серебро достигли максимума закрытия с начала сентября.

Декабрьские фьючерсы на медь выросли в цене на 1,8%, до 4,40 доллара за фунт, январские фьючерсы на платину подорожали на 1,6%, до 1094,50 доллара за унцию, а декабрьские контракты на палладий выросли в цене на 1,2%, до 2062,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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