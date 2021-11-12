МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером по-прежнему находятся в значительном минусе в связи с ожиданиями дополнительного предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

По состоянию на 21.54 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,25%, до 81,83 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,36%, до 80,5 доллара за баррель.

Последнее время рост нефтяных цен поддерживали данные, указывающие на опережающий предложение рост спроса, и стоимость обеих марок нефти достигла рекордных за несколько лет значений.

Однако после того как ОПЕК в своем докладе понизил прогноз мирового спроса на нефть, а в США заговорили о возможности выпуска на внутренний рынок нефти из стратегических запасов, инвесторы пересмотрели взгляд на перспективы рынка.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company только что обнародовала свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на четыре – до 454 агрегатов.

По словам старшего аналитика рынка The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), которого цитирует агентство Блумберг, цены на нефть находятся в "режиме коррекции", и цена в 80 долларов за баррель становится важной и определяющей отметкой.