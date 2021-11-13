МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Биржевые индексы США уверенно выросли в пятницу, хотя и снизились по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы выросли за неделю

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,50% до 36100,37 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,72% до 4682,83 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,00% до 15860,96 пункта.

Новостным фоном к биржевым торгам остаются высокая инфляция и восстановление экономики США.