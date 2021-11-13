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Биржи США уверенно выросли в пятницу
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Биржевые индексы США уверенно выросли в пятницу, хотя и снизились по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,50% до 36100,37 пункта,... ПРАЙМ, 13.11.2021
рынки, экономика, мировая экономика, новости, биржи сша, рост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Биржевые индексы США уверенно выросли в пятницу, хотя и снизились по итогам недели, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,50% до 36100,37 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,72% до 4682,83 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,00% до 15860,96 пункта.
Новостным фоном к биржевым торгам остаются высокая инфляция и восстановление экономики США.