МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Анализируя динамику фондовых рынков, можно обнаружить определенную закономерность, связанную с сезонностью (например, начало периода отпусков в мае, снижение рынков в сентябре) или суевериями ("октябрьское проклятье"). Предновогодний период на рынках также имеет отличительную особенность, получившую название "ралли Санта-Клауса", рассказывают эксперты "РБК Инвестиции". Аналитик заявил об исчерпании роста американских рынков

Этот тренд заключался в том, что биржевые индексы показывают хорошие результаты в последние пять торговых дней декабря и первые два дня января. Согласно статистике, в эти периоды рост рынка происходит чаще, чем падение, сообщает издание.

Такая динамика может быть связана с праздничным настроением, а также инвестированием новогодних премий, полученных в конце года, отмечают специалисты. Согласно другой теории, в это время года институциональные инвесторы уходят в отпуск, и рынок оказывается под влиянием розничных инвесторов, которые, как правило, настроены более оптимистично.

Кроме того, этот период поддерживается предшествующим ему предновогодним ралли в ноябре-декабре — одним из лучших сезонных периодов на рынке. Причем высокую доходость демонстрируют не только америанские индексы, но и российские: S&P 500 в этот период закрывался в положительной зоне в 75% случаев; NASDAQ, Dow Jones и индекс Московской биржи — в 70% случаев; РТС — в 65%. Китайские риски выходят на первый план

Опираясь на эту статистику, аналитик Bank of America Стивен Саттмайер прогнозирует восходящий тренд по индексу S&P 500 в следующие месяцы. "Согласно историческим данным, если фондовый рынок показывает рост в августе-октябре, то тренд продолжается и далее, а рынок показывают доходность выше среднего", — резюмирует Саттмайер.