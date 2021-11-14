ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

В субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".

"Хочешь, чтобы я продал еще акций, Берни? Только скажи…", — написал миллиардер в комментариях под твитом Сандерса.

Кроме того, Илон Маск ответил, что "все время забывает, что сенатор еще жив".

В четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.

Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния. Он предложил продать 10% своих акций Tesla, объяснив, что у него нет другого способа заплатить этот налог.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.