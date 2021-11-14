Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций Tesla в ответ на твит сенатора Сандерса
ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.
В субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".
"Хочешь, чтобы я продал еще акций, Берни? Только скажи…", — написал миллиардер в комментариях под твитом Сандерса.
Кроме того, Илон Маск ответил, что "все время забывает, что сенатор еще жив".
В четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.
Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния. Он предложил продать 10% своих акций Tesla, объяснив, что у него нет другого способа заплатить этот налог.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://1prime.ru/Financial_market/20211114/835212517.html