МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно ростом, китайские же — ушли в минус после публикации данных проблемного рынка недвижимости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16%, до 3533,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 2462,39 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 25390,91 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,03%, до 2999,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 7470,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,56%, до 29776,8 пункта.

Основные индексы АТР начали неделю позитивно вслед за рынками США, которые выросли по итогам пятницы в рамках коррекции и на новостях о разделении бизнеса Johnson & Johnson.

Китайские фондовые индексы при этом оказались под влиянием опасений за развитие экономики. Так, рост стоимости жилых домов в Китае замедлился в октябре по сравнению с прошлым годом. при этом сектор недвижимости в Китае остается хрупким после истории с девелопером Evergrande, которая ставит под угрозу развитие этого важного для экономики страны сектора.

Негативные настроения на глобальных рынках также поддерживаются рисками вокруг рекордно высокой инфляции в США, негативное влияние которой может оказаться сильнее, чем предполагалось изначально.

"Если будет видно, что доверие потребителей и расходы населения страдают под тяжестью 6%-ной инфляции, это внезапно станет политической проблемой для Белого дома, а не только головной болью ФРС", — считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.