МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Компании вдруг словно загорелись желанием дробиться. Инвесторы с жаром принялись за переоценку акций в поисках скрытой стоимости, которая может повысить доходность портфеля – и напрасно. Такое разделение – сигнал о том, что рынок достиг пика. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

Недавно о разделении объявили сразу четыре крупные компании – DuPont, General Electric, Johnson & Johnson и Toshiba. Все они успели сообщить о крупных преобразованиях за последние несколько дней. DuPont покупает быстрорастущий бизнес и выделяет слаборастущий. GE и Toshiba разделяются на три части. J&J отделяет свой бизнес по производству потребительских товаров: теперь детскими присыпками будет заведовать одна компания, а рецептурными препаратами – другая.

Таким образом, компании с суммарной рыночной стоимостью в 600 млрд долларов сочли, что чем меньше – тем лучше.

Инвесторы, в целом, спокойно восприняли эти новости. С момента объявления акции DuPont выросли примерно на 4%. Акции J&J в пятницу выросли на 1,5%, в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average повысились на 0,5% и 0,4% соответственно. Акции GE и Toshiba с момента объявления о разделении бизнеса снизились.

По словам Джима Османа, основателя исследовательской компании The Edge, такая динамика цен имеет смысл. Фирма Османа как раз специализируется на особых ситуациях, таких как разделение бизнеса. "Исторически можно проследить много случаев разделения компаний, которые происходят в двух ситуациях: на пике и на дне", – объясняет Осман. Разделения, происходящие на дне, обычно очень выгодны для инвесторов – им достается скрытая стоимость по сниженной цене. Но сейчас ситуация преимущественно складывается иначе.

"Сейчас рынок оценен по полной стоимости. Стабильные крупные компании отделяют активы на вершине рынка", – так видит текущие процессы Осман. Причина, по его мнению, заключается в том, что руководство компаний не видит лучшего пути обеспечить рост продаж и повышение цены акций. "Это предупреждающий знак для инвесторов", – добавил он.

Однако предупреждение – это еще не сирена воздушной тревоги. Для каждого разделения есть свои причины. Разделение в DuPont и J&J похоже на сценарий Османа о вершине рынка. Но GE и Toshiba уже какое-то время с трудом пытались перестроить свою деятельность.

Более того, подражание – это самая искренняя форма лести. Компании копируют то, что работает, а разделения в прошлом приносили прибыль. Портфель акций Wolfe Asset Sale Basket, созданный стратегом компании Wolfe Research Крисом Сеньеком для отслеживания таких ситуаций, как выделение активов, на сегодняшний день опережает широкий рынок в росте примерно на 13 процентных пунктов. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

Есть и другие недавние примеры успешного разделения. Грандиозная трансформация компании United Technologies, включавшая в себя два выделения и слияние с Raytheon, принесла инвесторам, сохранившим в портфеле все части компании, в среднем 40% годовых. Многолетний процесс упрощения, через который проходит Siemens, принес инвесторам в среднем около 20% в год – больше, чем вложения в фонд iShares MSCI Eurozone ETF (EZU), доходность которых за последние три года в среднем составляет 14% годовых.

"Конгломератная структура все чаще оказывается под микроскопом", – говорит управляющий портфелем T. Rowe Price в промышленном секторе Джейсон Адам. По его мнению, в этом есть смысл. Чтобы быть успешным, конгломерат должен либо обладать естественной синергией, либо уметь исключительно успешно распределять капитал, как, например, Danaher, добавляет Адамс. Если конгломерат не соответствует этим критериям, имеет смысл его разделить.

Тем не менее, инвестировать с прицелом на разделение бизнеса лучше на ранней стадии. Трансформация United Technologies началась в 2019 году. Siemens – еще раньше. Возможно, инвесторы уже не получат такой прибыли от нынешней серии дроблений.

Так происходит на всех инвестиционных вершинах. Инвестирование на текущем этапе, возможно, не приведет к катастрофе, но может означать, что будущие доходы будут не такими высокими, как те, что достались более ранним инвесторам. За последние 10 лет доходность S&P 500 в среднем составляла 16,2% в год, включая дивиденды, – довольно неплохо. Среднегодовая доходность S&P 500 за последние 40 лет составляет 12,3% в год. В ближайшее десятилетие доходность может приблизиться к этому среднему показателю, а корпоративные разделения могут послужить отражением этой реальности.

— Автор Al Root, allen.root@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ