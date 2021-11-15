МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в рамках коррекции в понедельник вечером, за последние две недели драгоценный металл подорожал на 4,7% из-за инфляционных опасений, свидетельствуют данные торгов. Биржи США растут

По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,8 доллара, до 1862,7 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена на золото поднялась до 1872,95 доллара, что является самым высоким уровнем с 14 июня. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,22%, до 25,038 доллара за унцию.

Цена на золото демонстрировала рост по итогам двух недель подряд, суммарно стоимость драгоценного металла выросла за это время на 4,7%. Поддерживали котировки инфляционные опасения, поскольку традиционно золото является инфляционным хеджем.

На прошлой неделе стало известно, что инфляция в США в октябре поднялась до рекорда 1990 года и достигла 6,2%. В сентябре показатель составлял 5,4%, аналитики ожидали рост до 5,8%.

Не помешало росту стоимости золота и укрепление доллара, поскольку удорожание доллара делает драгоценный металл менее доступным при его покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) закрепился на отметке выше 95 пунктов, на этом уровне индекс находился в июле 2020 года.

"Золото, похоже, набрало обороты и фокусируется на проблемной картине по инфляции", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ED&F Man Capital Markets Эдварда Мейра (Edward Meir).