МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном выросли в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,81%, до 8,5 доллара, "Новатэка" — на 0,53%, до 245,2 доллара, "Лукойла" — на 1,09%, до 95,02 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,71%, до 9,27 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,93%, до 34,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,63%, до 30,56 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 30,2 доллара, "Северстали" — снизились на 0,43%, до 22,9 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,36%, до 1,39 доллара, Сбербанка — сократились в стоимости на 1,21%, до 18,77 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,7%, до 101,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,26%, до 7,58 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 1,29%, до 3,13 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,56%, до 17,84 доллара.