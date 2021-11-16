МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. По данным торгов, акции "Газпрома" падали более чем на 2% на сообщениях о приостановке сертификации оператора "Северного потока 2", но на текущий момент котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%. Турция и "Газпром" обсуждают поставки по мощностям "Турецкого потока"

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", сообщил регулятор ранее во вторник.

К 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% — до 336,72 рубля. Ранее на новостях по "Северному потоку 2" бумаги падали примерно на 2,5% — до 331,61 рубля.

Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.